Cluj-Napoca

08.11.2023

Ratiopharm Ulm gräbt sich ein zu tiefes Loch

Plus Nach einer verheerenden ersten Halbzeit setzt es eine Niederlage in Rumänien.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Ratiopharm Ulm hat am Mittwoch mit 75:86 im rumänischen Cluj-Napoca die zweite Niederlage im Eurocup kassiert. Zum Verhängnis wurde dem Bundesligisten eine bodenlos schlechte erste Halbzeit.

Der deutsche Meister hatte vor der großen Pause riesige Probleme gegen die bekannt giftige Defensive des rumänischen Meisters. Die Ulmer trafen im ersten Viertel lediglich drei ihrer 18 Würfe aus dem Feld. Hinzu kamen sechs Ballverluste, drei davon gingen auf das Konto von Juan Nunez. Der frühere Bayern-Spieler D. J. Seeley besorgte nach sechs Minuten erstmals einen zweistelligen Vorsprung für Cluj-Napoca (16:6), in den zweiten Spielabschnitt ging es beim Stand von 26:14. Zwei Minuten nach Wiederbeginn hieß es dann schon 32:14, genau zur Mitte des zweiten Viertels war Cluj-Naboca 20 Punkte weg (37:17). Die Ulmer wirkten zunehmend überfordert und sie wurden in den nächsten Minuten bisweilen vorgeführt. Ihre Grusel-Quote aus dem Feld zur großen Pause: 32 Würfe, sechs Treffer und längst nicht alles, was da vorbei geschrotet wurde, hatte etwas mit rumänischer Defensivkunst zu tun. An der Freiwurflinie verteidigt zum Beispiel niemand und trotzdem ließen die Ulmer sieben ihrer 18 Chancen liegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen