Die Darts-Elite kommt auch 2024 in die Ratiopharm-Arena nach Neu-Ulm

2022 feierte die "Schwaben Darts Gala" in Neu-Ulm eine umjubelte Premiere in der ausverkauften Ratiopharm-Arena. Große Namen sind auch für 2024 angekündigt.

Wenige Millimeter entscheiden bei diesem Sport über Sieg oder Niederlage. Das fasziniert die Massen. Für viele Fans gehört die Darts-Weltmeisterschaft rund um Weihnachten und Neujahr zu den Traditionen, die man zwischen den Jahren so pflegt. Mit verrückten Kostümen und lauten Gesängen verwandeln die Zuschauerinnen und Zuschauer den legendären Alexandra Palace in London derzeit wieder in ein Tollhaus, den Fernsehsendern beschert die WM abermals Rekordquoten.

Vor ein paar Jahren hat Werner von Moltke als Geschäftsführer der PDC Europe die Darts-Galas etabliert, um Fans in ganz Deutschland noch mehr Möglichkeiten zu geben, die Topstars hautnah zu erleben. Das Konzept geht auf. Am Samstag, 30. März, ab 19 Uhr sind die besten Pfeilewerfer der Welt bereits zum dritten Mal zu Gast in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm. Bei der Premiere 2022 war die Halle ausverkauft, vergangenes Jahr waren über 3500 Fans dabei – und auch heuer rechnen die Organisatoren mit einer großen Kulisse. Tickets sind bereits erhältlich.

Vier namhafte Teilnehmer stehen bereits fest

Mit Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Nathan Aspinall und Luke Humphries stehen vier namhafte Teilnehmer bereits fest, die anderen beiden Startplätze werden zeitnah vergeben. Gut möglich, dass dann auch eine der WM-Überraschungen am Start ist.

Den Titel bei der zweiten Schwaben-Darts-Gala im Januar des vergangenen Jahres hatte übrigens Price gewonnen. Der ist bei der WM als Favorit bereits frühzeitig ausgeschieden, ebenso wie der mehrfache Weltmeister van Gerwen.

Neben dem Show-Wettbewerb verspricht die PDC Europe in Neu-Ulm auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm.