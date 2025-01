Darts-Gala in Neu-Ulm: Sogar zwei Weltmeister sind am Start

Zu Jahresbeginn, als die Darts-Elite gerade in London ihre Weltmeisterschaft austrug, gastierte in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm die Tischtennis-Bundesliga. Die ist seit zehn Jahren in der großen Multifunktionsarena zu Besuch, zu den deutschen Pokal-Finalrunden sind seitdem über 35.000 Fans gekommen. Als Auszeichnung für die besondere Treue der Tischtennis-Bundesliga zu Neu-Ulm hatte Projektleiter Julian Häbel jüngst sogar den „Ratiopharm Arena Award“ an TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle überreicht. Der Dartsverband PDC Europe schickt sich an, diese Trophäe eines Tages auch zu holen. Immerhin ist die „Schwaben Darts Gala“ in den vergangenen Jahren zu einem weiteren Dauerbrenner in der Arena geworden. Wenn der Darts-Zirkus mit den besten Pfeilewerfern der Welt in den kommenden Monaten durch Deutschland tingelt, macht er am 7. Februar erneut in Neu-Ulm Station. „Wir sind gerne hier. Der Standort hat sich etabliert. Wir haben immer tolle Verkaufszahlen, volle Hütte und jedes Jahr super Stimmung“, sagt Philip Brzezinski, Zeremonienmeister und Sportchef der PDC Europe.

