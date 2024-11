Der FV Altenstadt mit breiter Brust

Das war sicher nicht im Sinne der 17 freiwilligen Helfer, die am Samstagvormittag mühevoll den Platz in Silheim vom Schnee befreit hatten. Am Nachmittag mussten sie dann mitansehen, wie der FC Silheim nach zuvor neun Spielen ohne Niederlage im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A 3 dem FV Altenstadt mit 1:3 unterlag. Verdientermaßen, wie Abteilungsleiter Manfred Wolf hinterher zu Protokoll gab. Fast ebenso ärgerlich wie die Niederlage selbst waren für ihn die beiden gelb-roten Karten gegen Tobias Obermeier (54.) und Alexander Emperle (78.). Beide Marschbefehle waren zumindest fragwürdig. Aber auch Wolf gestand ein: „Der Schiri kann nichts für unsere Niederlage.“

FC Silheim verliert gegen FV Altenstadt

Das Spiel an sich war sowieso eine klare Angelegenheit. Silheim kam nicht wirklich auf Touren und hatte Glück, dass Gästespieler Jürgen Thiel die erste gute Möglichkeit der Gäste ungenutzt ließ (7.). Altenstadt war auch in der Folge die spritzigere Mannschaft und in den Zweikämpfen präsenter. Eine der ganz wenigen Torchancen in Halbzeit eins führte zum 0:1. Nach einer Ecke beförderte Michael Huber den Ball per Kopf in die Silheimer Maschen (33.). Das zweite Tor des FV Altenstadt ließ nicht lange auf sich warten. Der Ex-Bucher Markus Bolkart bediente seinen Kapitän Melih Pamuk bedient und der musste nur noch den Fuß hinhalten (39.). Von diesem Doppelschlag erholten sich die Gastgeber nicht mehr. Das 0:3 wenige Minuten nach der Halbzeitpause durch Jürgen Thiel (53.) bedeutete die Entscheidung. Es folgte der Platzverweis gegen Obermeier und mit einem Mann weniger gelang Silheim noch der Anschlusstreffer zum 1:3-Endstand durch Alexander Emperle (60.), der später selbst vom Platz flog.

Trotz der Niederlage bleiben die Silheimer Tabellenführer in der Kreisliga A3, sie haben nun jedoch nur noch einen Zähler Vorsprung auf den TSV Regglisweiler.