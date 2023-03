Der Oberfan von Bayern München glaubt: „Es geht auch diesmal gut aus“

Plus Der Chef von Red-White Dynamite aus Schießen spricht im Interview über den alten und den neuen Trainer der Bayern und den Classico gegen Dortmund am Samstag.

Über Bayern-Fans wird ja gerne gelästert: Die haben es leicht, die müssen sich selten schwach anreden lassen. Stimmt auch nicht immer, oder Herr Held?

Roland Held: Natürlich gab es diese Sprüche der Bayern-Gegner: Kaum seid ihr mal nur auf Tabellenplatz zwei, da schmeißt ihr schon den Trainer raus. Aber das nehme ich mit Gelassenheit und Humor.