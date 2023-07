vor 32 Min.

Der Ulmer Trainer Thomas Wörle: „Viele Leute lechzen nach Profifußball“

Mit dem SSV Ulm 1846 Fußball ist Trainer Thomas Wörle in die Dritte Liga aufgestiegen. Momentan bereiten sich die Spatzen in Oberstaufen auf die kommende Saison vor und residieren dabei im Hotel von Weltmeister Karl-Heinz Riedle. Foto: Tobias Giegerich

Plus Drittliga-Aufsteiger Ulm bereitet sich in Oberstaufen auf die Saison vor. Was Trainer Thomas Wörle am Allgäu mag, welche Rolle er seiner Mannschaft zutraut und was den deutschen Frauen bei der Weltmeisterschaft.

Von Tobias Giegerich Artikel anhören Shape

Herr Wörle, fiel die Wahl des Trainingslager-Standorts zwangsläufig auf Oberstaufen? Immerhin war der Ort ja ein gutes Omen, am Ende der vergangenen Saison stand der Drittliga-Aufstieg …

Thomas Wörle: Ja, Oberstaufen hat sich als Trainingslager bewährt. Wir haben hier die Grundlagen für den Aufstieg gelegt. Momentan haben wir das Hotel quasi für uns, super ist vor allem die Nähe zum Fußballplatz. Kurze Wege vor Ort sind optimal. Die Region ist insgesamt toll, wir fühlen uns einfach wohl. Die Gegend und die Berge machen auf mich generell einen beruhigenden Eindruck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen