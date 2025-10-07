Icon Menü
Deutsche Meisterschaft im Lead-Klettern findet in Neu-Ulm statt

Klettern: Neu-Ulm ist erneut Austragungsort einer deutschen Meisterschaft

Am Samstag und Sonntag geht es in der DAV-Kletterwelt in Neu-Ulm um die deutsche Meisterschaft im Lead. Das ist die traditionellste Disziplin im Klettersport.
Von Stephan Schöttl
    Yannick Flohé kommt als Titelverteidiger zur deutschen Meisterschaft nach Neu-Ulm.
    Yannick Flohé kommt als Titelverteidiger zur deutschen Meisterschaft nach Neu-Ulm. Foto: Attila Volgyi/XinHua/dpa

    Die DAV-Kletterwelt in Neu-Ulm ist wieder einmal Schauplatz einer deutschen Meisterschaft. Wie im Jahr 2022 geht es am Samstag, 11., und Sonntag, 12. Oktober, um die nationalen Titel in der Disziplin Lead.

    Nach den Titelkämpfen im Bouldern und Speed-Klettern ist die Lead-DM der letzte Höhepunkt des Jahres im deutschen Wettkampfklettern. Als Titelverteidigerinnen und Titelverteidiger gehen in Neu-Ulm Anna Maria Apel und Yannick Flohé an den Start. Sie hatten sich im vergangenen Jahr gegen Spitzensportlerinnen und Spitzensportler wie Sandra Hopfensitz, Emma Bernhard, Christoph Hanke und Otto Reiter durchgesetzt.

    Lead ist die traditionellste Disziplin des Kletterns

    Lead-Klettern wird auch als Vorstiegs- oder Schwierigkeitsklettern bezeichnet. Es ist die traditionellste Disziplin des Kletterns. Hier geht es darum, eine mindestens 15 Meter hohe Route innerhalb von sechs Minuten zu durchklettern – beziehungsweise höher als die anderen Starterinnen und Starter zu kommen. Sollten mehrere Personen das Ende erreichen, gewinnt diejenige mit der schnellsten Zeit.

    Das ist der Zeitplan für die Wettkämpfe in Neu-Ulm

    Am Samstag stehen die Qualifikationen der Herren (ab 12 Uhr) und der Damen (ab 16 Uhr) auf dem Programm, am Sonntag werden die Halbfinals (ab 11 Uhr) und Finals (ab 17 Uhr) ausgetragen. Quali und Halbfinals werden live vom Streamingdienst sporteurope.tv übertragen. Das Finale zeigt das Bayerische Fernsehen in einem Livestream auf BR24Sport.

