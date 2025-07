Leichtathletik: Drei Tage Hochbetrieb im Ulmer Donaustadion

Hinter Ulm liegen drei herrliche Leichtathletik-Tage mit sehr guten Ergebnissen und toller Stimmung. Die Elite der Altersklassen U23 und U16 traf sich im Donaustadion zu den den deutschen Meisterschaften. Mit dabei waren auch einige Sportlerinnen und Sportler des gastgebenden SSV Ulm 1846, wobei es für diese letztlich wenig zu holen gab. Den besten Rang verbuchte Diskuswerferin Jule Insinna, die bei der U23 mit 49,26 Metern Achte wurde und bei der Europameisterschaft für Liechtenstein an den Start gehen wird. „Nach dem guten Wurf zu Beginn habe ich es mit etwas Risiko versucht, mich noch zu verbessern. Doch das ist nicht aufgegangen. Aber ich bin sehr zufrieden, bin ja dicht an meine Bestleistung rangekommen“, sagte sie.

Dieter Schneider, Präsident des mit ausrichtenden Württembergischen Leichtathletik-Verbands (WLV), hatte vor den Titelkämpfen gesagt: „Auf Ulm ist Verlass.“ Am Ende meinte er: „Auf Ulm war Verlass. Es gab eine tolle Zusammenarbeit mit allen Akteuren. Auch wenn es am Samstag etwas zu warm war, hat das Wetter gepasst. Die Leistungen waren sehr gut, es gab viele persönliche Bestleistungen und viele Normen wurden erfüllt. Ich habe mit Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher gesprochen und wir sind uns einig: In Ulm läuft es.“ Schneider war überrascht, dass die Jugend-Meisterschaften so viele Zuschauerinnen und Zuschauer – am Finaltag waren es deutlich über 2000 – angelockt haben. „Und die Athleten und Athletinnen kommen alle gerne hierher. Das hier ist eine ideale Leichtathletik-Wettkampfstätte“, sagte er.

Wolfgang Beck, Ehrenmitglied des SSV Ulm 1846, freut sich über ein Wiedersehen

Aufmerksamer Beobachter war auch Wolfgang Beck, beim SSV 1846 viele Jahre Trainer insbesondere im Stabhochsprung und Mehrkampf, dann Abteilungsleiter und nun Ehrenmitglied im Verein. „Hier läuft alles bestens“, stellte er während der Wettkämpfe fest. „Das Team ist absolut eingespielt, alles passt“, meinte er weiter. Und er hatte auch große Freude, dass Franca Arnold, die er früher als Trainer im Verein betreute und die aus Studiengründen nun aber für den TSV Schott Mainz startet, in der U23 mit 52,36 Metern Speerwurf-Dritte wurde. „Ich studiere in Mainz Sportwissenschaften. Aber mein Herz ist in Ulm und beim SSV. Mit dem dritten Platz bin ich glücklich“, meinte sie.

Icon Vergrößern Ulms Ex-Trainer Wolfgang Beck freute sich über ein Wiedersehen mit seinem früheren Schützling Franka Arnold, die jetzt für Mainz startet. Foto: Stefan Kuemmritz Icon Schließen Schließen Ulms Ex-Trainer Wolfgang Beck freute sich über ein Wiedersehen mit seinem früheren Schützling Franka Arnold, die jetzt für Mainz startet. Foto: Stefan Kuemmritz

Weniger glücklich waren andere Ulmerinnen und Ulmer. Benjamin Schwinn erzielte zwar im M15-Vorlauf über 300 Meter Hürden mit 42,03 Sekunden eine persönliche Bestzeit, konnte die im B-Finale aber nicht wiederholen (43,63/15.). Beim Hochsprung – da hatte er sich aufgrund seiner persönlichen Bestleistung von 1,82 Meter vage Hoffnungen auf eine Medaille gemacht – gab es für ihn trotz der vielen „Benni, Benni“-Rufe von den Rängen eine Enttäuschung: Mit 1,75 Meter reichte es nur zu Rang neun, acht Zentimeter von Platz eins entfernt. Der Frust war ihm anzusehen, eine Erklärung hatte er aber nicht. „Ich habe mir nicht zu viel Druck gemacht“, sagte er kurz nach seinem Ausscheiden. Über die 1500 Meter in der U23 hatten sich die SSV-Läuferinnen Jessy Marie Aschersleben (17./4:46,68) und Leni Burk (21./4:48,44) etwas mehr ausgerechnet, beide blieben trotz tollen Kampfes ein paar Sekunden hinter ihrer Bestzeit zurück. Zufriedener war Vereinskamerad Moritz Mayr, der in der M23 auf Platz 15 über 800 Meter kam und mit 1:55,59 Minuten nur knapp über seiner Bestzeit von 1:53,46 blieb. Jona Lampmann hatte in der M15 mit dem Ausgang über 1500 Meter Hindernis nichts zu tun, kam in 5:08,07 Minuten auf Rang 26.

Icon Galerie 33 Bilder Im Ulmer Donaustadion wurden die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Altersklassen U16 und U23 ausgetragen.

Sehr geärgert haben sich die Mitglieder der Sprintstaffeln des SSV Ulm 1846 in der M15. Da klappten bei den Mädchen die Wechsel nicht sehr gut, es lief nicht nach Wunsch. So landeten Leoni Hanna Eibofner, Luna Drayton, Laura Schmidt und Lilia Isabel Pedrozo in 51,00 Sekunden auf Rang 39. Die Jungenstaffel wurde nach dem Sturz eines Läufers sogar disqualifiziert und ihre Mitglieder mussten sich am Ende gegenseitig trösten. Insbesondere in der U23 gab es eine Reihe von starken Ergebnissen. Einige seien hier genannt: Heiko Gussmann (Wetzlar) siegte über 100 Meter in 10,19 Sekunden, Owe Fischer-Breiholz (Königsstein) gewann die 400 Meter Hürden in 48,76 Sekunden. Platz eins im Weitsprung ging mit exakt 8,00 Meter an Simon Plitzko von der TSG Bergedorf, die Siegerweite von Nick Thumm (VfB Stuttgart) betrug beim Speerwerfen 79,78 Meter. In der M15 ließ Fabian Wüst (Duisburg) mit 10,53 Sekunden über 100 Meter aufhorchen.

Verbands-Präsident Schneider: „Es war ein tolles Leichtethletik-Fest“

Natürlich gab es auch Tränen und Schmerzen. Ganz ohne Enttäuschungen und kleinere Verletzungen gehen drei intensive Leichtathletik-Tage eben nicht über die Bühne. Insgesamt aber überwog bei Aktiven und Veranstaltern die Freude über gelungene Titelkämpfe in Ulm. „Es war wieder ein tolles Leichtathletik-Fest“, urteilte Dieter Schneider. Und eines, bei dem – wie in der Leichtathletik üblich – Fairness, Anfeuerung und Beifall selbst für die schwächeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer großgeschrieben wurde.