Deutsche werden rassistisch beleidigt - Sportgericht bestraft den FC Blaubeuren

Das Sportgericht der Verbands- und Landesligen hat zwei Urteile gegen den FC Blaubeuren verhängt. Geahndet wurden unflätige und diskriminierende Anfeindungen gegenüber dem Schiedsrichter-Gespann durch den Blaubeurer Trainer Darko Tomic und einige Zuschauer beim Pokalspiel des FC Blaubeuren bei der SSG Ulm. Die Schiris wurden unter anderem als Nazis und mit noch schlimmeren Ausdrücken beschimpft.

Schiedsrichter wurden als Nazis beschimpft

Der Verein FC Blaubeuren muss deswegen eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro bezahlen, gegen Tomic wurde eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verhängt, außerdem erhält er ein Innenraumverbot bis zum Ende dieses Jahres. Das Sportgericht stellt in seiner Begründung fest: „Die Aussagen sind geeignet, die Betroffenen zu diskreditieren und in eine extremistische Ecke zu stellen und stellen daher eine Diskriminierung dar.“

Auslöser der Aufregung war eine Szene in der 62. Minute. Nach einem Foul an einem Blaubeurer Spieler ereiferte sich Tomic so sehr gegenüber dem Schiri und dessen Assistenten, dass er mit der Roten Karte aus dem Innenraum geschickt wurde. Auch danach habe er sich allerdings noch minutenlang nicht beruhigt und einige Zuschauer flippten komplett aus.