EM-Experte Timo Wenzel: „Deutschland gewinnt im Elfmeterschießen“

Das Duell der Giganten, das vorweg genommene Endspiel: Die Viertelfinalpartie zwischen Deutschland und Spanien am Freitag um 18 Uhr in Stuttgart elektrisiert Fußball-Europa – und natürlich auch unseren EM-Experten Timo Wenzel. Der tut sich extrem schwer mit einen Tipp, aber dann gibt er trotzdem einen ab: 1:1 nach regulärer Spielzeit und Verlängerung, Deutschland gewinnt im Elfmeterschießen. Der Sieger dieses Spiels wird zwar nach Wenzels Einschätzung nicht zwingend auch Europameister. Aber er ist für ihn klarer Favorit.

Der ehemalige Fußball-Profi aus Neu-Ulm übernimmt den Part des EM-Experten für unsere Redaktion. Er hat zu seinen aktiven Zeiten mit dem VfB Stuttgart in der Champions League gespielt und auf Zypern internationale Erfahrung gesammelt, war dann unter anderem Trainer beim Südwest-Regionalligisten FC Homburg.

Sein Kollege Julian Nagelsmann muss vor dem Spiel am Freitag ein paar knifflige Entscheidungen treffen. Wie vor jedem Spiel stellt sich zum Beispiel die Frage: Ganz vorne mit Kai Havertz oder mit Niclas Füllkrug? Wenzel würde von Beginn an Havertz spielen lassen, also den wendigeren und beweglicheren Mann. Die Begründung: „Wenn Spanien in der Abwehr verwundbar ist, dann eher am Boden als in der Luft.“ Ansonsten geht auch unser EM-Experte davon aus, dass am Freitag auf die deutschen Außenverteidiger Joshua Kimmich sowie Maximilian Mittelstädt oder David Raum gegen Nico Williams und Lamine Yamal Schwerstarbeit zukommt.

Österreich ist gegen die Türkei ausgeschieden

Nachdem das Achtelfinale gespielt ist, ist diese Europameisterschaft noch um ein paar Themen reicher. Die Österreicher etwa hatte Wenzel vor einer Woche noch ganz hoch eingeschätzt, für ihn war die von Ralf Rangnick trainierte Mannschaft fast schon mehr als ein Geheimfavorit. Nach dem 1:2 gegen die Türkei fährt Austria aber bekanntlich nach Hause. „Das ist nicht nur für mich eine Überraschung, sondern wahrscheinlich für jeden Menschen, der den Fußball liebt“, sagt Wenzel: „Die Türkei hat mit Wille, Leidenschaft und zwei Standardsituationen eine Menge erreicht.“

Einer der Trends bei dieser Europameisterschaft ist das England-Bashing. Kommentatoren und Experten lästern zünftig ab über das bisweilen behäbig wirkende Spiel des Mitfavoriten. Timo Wenzel ist ein bisschen zurückhaltender: „Wenn man sieht, was da an Einzelspielern auf dem Platz steht, dann sollte man meinen, dass von dieser Mannschaft mehr kommen muss. Aber: England hat seine Gruppe gewonnen und England steht im Viertelfinale. Für andere vermeintlich große Nationen ist das Turnier schon vorbei.“