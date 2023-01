04.01.2023

Die Ansprüche der Fans von Ratiopharm Ulm sind bescheidener geworden

Die Leistung von Juan Nunez dürfte auch den drei NBA-Scouts gefallen haben, die in erster Linie seinetwegen in der Halle waren.

Plus Die Ulmer Basketballer verlieren gegen Tabellenführer Bonn zumindest nicht allzu hoch, manchen Fans scheint das zu genügen. Neuer Center soll feststehen.

Von Pit Meier

Wenn Ratiopharm Ulm ein Spiel verliert, dann wird normalerweise in den sozialen Medien mindestens der Untergang des Basketballs befürchtet. Nach der 92:101-Niederlage gegen Bonn blieb das digitale Grundrauschen erstaunlich hintergründig. Der Grundtenor: Minus neun gegen den Tabellenführer der Bundesliga, das ist doch gar nicht so schlimm. Die Ulmer Anhängerschaft vor den Bildschirmen scheint es ebenso wie die diesmal 5300 Zuschauer und Zuschauerinnen in der Halle akzeptiert zu haben, dass ihre Mannschaft anders als noch vor wenigen Jahren gegen die Branchengrößen keine realistischen Siegchancen mehr hat.

