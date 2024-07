Die Handballer des SC Vöhringen geben sich bescheiden

Die Handballer des SC Vöhringen stecken mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesliga, zwei anstrengende Trainingswochen liegen bereits hinten ihnen. Die Mannschaft wird durch die Neuzugänge Petar Ladan, Patrick Mrsic und Luca Bosch verstärkt. Letzterer soll außerdem auch für die A-Jugend spielen. Die Trainer Werner Pointinger und Kevin Betz haben sich mehrere Ziele für die Vorbereitungsphase gesetzt. Zunächst soll das Fitnesslevel der Spieler gesteigert werden, wobei der Fokus stark auf Übungen mit dem Ball liegt. Ein weiterer Aspekt ist die Integration der Neuzugänge in das Team. Fünf Spieler haben den Verein verlassen, die Saison wird voraussichtlich mit fünf Auswärtsspielen beginnen. Bei der Zielsetzung gibt sich Pointinger aber nicht nur deswegen zurückhaltend: „Auch wenn wir in der vergangenen Saison Zweiter waren, wäre es vermessen, so eine Platzierung erneut anzupeilen. Nahezu alle Teams haben sich verstärkt. Die Zeiten, in denen man Punkte gegen vermeintlich schwächere Teams einkalkulieren konnte, gehören also der Vergangenheit an.“

Alexander Henze greift beim SC Vöhringen wieder an

Mit Elias Klement versucht noch ein junges Eigengewächs, sich Spielanteile zu erkämpfen. Der in der Winterpause zum SCV gewechselte Filip Matijevic hat seine Zusage für eine weitere Saison gegeben. Auch Alexander Henze – zuletzt aufgrund beruflicher Gründe nur sporadisch im Einsatz – will es noch einmal wissen und zieht die Vorbereitung konsequent durch. Einig ist sich das Trainerteam trotz aller Zurückhaltung übrigens in einem Punkt: So spannend wie in der vorletzten Saison soll es nicht noch einmal werden. Damals sicherte sich der SC Vöhringen auf den letzten Drücker den Klassenerhalt.