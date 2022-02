vor 6 Min.

Dieses Spiel von Ratiopharm Ulm bereitet Schmerzen

Das erste Viertel schaute sich Cristiano Felicio noch von der Bank aus an, dann ging er, gestützt auf die Schulter von Christoph Phillips, in die Kabine.

Plus Basketball-Bundesliga Ulm verliert überraschend und deutlich gegen Braunschweig. Warum der frühe Ausfall von Cristiano Felicio dafür keine schlüssige Erklärung liefert.

Von Pit Meier

Es ist zumindest zweifelhaft, dass die ehemaligen Ulmer in Braunschweiger Diensten so etwas vorab für möglich gehalten hatten. „Gute Frage“, sagte Gästetrainer Jesus Ramirez, als der Berichterstatter von Magenta-Sport von ihm wissen wollte, wie er denn in der Ratiopharm-Arena zu gewinnen gedenke. Sein bekanntlich mit einem überaus ausgeprägten Selbstvertrauen ausgestatteter Spieler David Krämer formulierte es sinngemäß ähnlich: „Das wird auf jeden Fall schwierig.“ Was anschließend passierte, das war somit mindestens überraschend für die Angehörigen beider Lager und die etwa 3000 Zuschauer in der Halle: Der Tabellen-zwölfte der Basketball-Bundesliga gewann nicht einfach nur gegen den bisherigen Dritten Ratiopharm Ulm, sondern er ließ ihm beim 78:59-Erfolg genau genommen keine Chance. Dabei spielten die Ulmer nach dessen Verletzungspause erstmals wieder mit Karim Jallow und damit in voller Besetzung. Zumindest 18 Sekunden lang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen