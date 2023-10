Mehr geht nicht: 400 Ringe für Anita Mangold von den Vöhringer Schützen

Vöhringer Schützen landen zwei weitere Siege und bleiben in der Bundesliga ungeschlagen.

Die Schützinnen und Schützen des SV Pfeil Vöhringen bleiben in der Südgruppe der Luftgewehr-Bundesliga ungeschlagen. Am Wochenende gewannen sie beim Doppelwettkampf in Dießen auch ohne ihre indische Weltklasseschützin Elavenil Valarivan zunächst gegen Aufsteiger Gemütlichkeit Luckenpaint mit 4:1 und dann gegen den SV Fenken mit 5:0. Dabei erzielte Anita Mangold das maximal mögliche Weltklasseresultat von 400 Ringen.

Luckenpaint ging das Duell mit Vöhringen trotz seines Vereinsnamens alles andere als gemütlich an, trotzdem gewann das Team aus dem Illertal mit 4:1 und starken 1982 Gesamtringen gegenüber 1957 des Gegners. Der Tscheche Frantisek Smetana vertrat Valarivan an eins und zog trotz sehr guter 397 Ringe gegen Muriel Züger (399) den Kürzeren. Anita Mangold ließ Isabella Pokorny beim 398:393 keine Chance. Das gleiche galt für Antonia Back, die Marion Dummer mit 398:391 bezwang und auch für Florian Krumm beim 393:381 gegen Sybille Neumeyer. Krumm lag in diesem Duell zunächst mit seiner Kontrahentin gleichauf, schaffte dann aber zwei Hunderter, während Neumeyer mit zwei Mal 94 Ringen erheblich schwächelte. Etwas knapper machte es Alisa Zirfaß beim 396:393 gegen Maria Weitzenbeck.

Den SV Fenken hatte man im Vöhringer Lager etwas stärker als Luckenpaint eingeschätzt. Im Wettkampf zeigte sich aber, dass die Mannschaft aus der Nähe von Ravensburg Vöhringen nicht wirklich etwas entgegenzusetzen hatte. Eine große Enttäuschung bei Fenken war der an eins schießende Nils Friedmann. 390 Ringe waren für ihn ganz schwach. Er verlor damit klar gegen Frantisek Smetana, der auf 395 Ringe kam. Für den Höhepunkt in diesem Wettkampf sorgte Anita Mangold mit ihren 400 Ringen. Ihre Gegnerin Franziska Stark (391) stand auf verlorenem Posten. An den hinteren drei Positionen wurde hart gekämpft. Aber Alisa Zirfaß (394:393 gegen Sophie Petry), Antonia Back (395:394 gegen Markus Abt) und Florian Krumm, der am Ende, als es darauf ankam, einen Hunderter schoss und 393:392 gewann, hatten ihre Nerven im Griff und sorgten so für das 5:0 (1977:1960 Gesamtringe). (kümm)