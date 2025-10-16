Hoch geflogen, tief gefallen: Die Geschichte des TTC Neu-Ulm gibt es jetzt als Film

Als hätte er es irgendwie geahnt. Dmitrij Mazunov, Trainer des TTC Neu-Ulm, sagt in dieser kurzen Filmszene im Gespräch mit einem Trainerkollegen: „Heute hat man sie, morgen nicht mehr, die Kohle.“ Am Ostersonntag 2024 war das ambitionierte Tischtennis-Projekt nach dem Aus in der Champions League und Lizenzstreitigkeiten mit der Bundesliga tatsächlich als gescheitert erklärt worden, der Verein verschwand genauso schnell von der großen Bühne wie er 2019 dank einer Wildcard dort aufgetaucht war. Der Dokumentarfilm „Ping Pong Paradise“ zeigt in 111 Minuten viele verschiedene Facetten des TTC Neu-Ulm, auf den ganz Europa schaute. Regisseur Jonas Egert hatte den Klub in seiner aufregendsten Phase begleitet. Im Mai dieses Jahres feierte sein Werk Premiere beim renommierten Dokumentarfilmfestival „DOK.fest“ in München. Aber wie kommt ein junger Filmemacher aus Bielefeld ausgerechnet auf den TTC Neu-Ulm?

„Auf der Suche nach einem Thema für meinen Abschlussfilm an der Filmhochschule wurde ich über einen Zeitungsartikel darauf aufmerksam. In dieser einzigartigen Vereinskonstellation war eine interessante, vielleicht auch konfliktreiche Saison quasi vorprogrammiert. Also habe ich Gründer Florian Ebner kontaktiert und bin nach Neu-Ulm gefahren, wo ich meine Idee vorgestellt habe“, erzählt Egert.

An 60 Drehtagen hat Jonas Egert den TTC Neu-Ulm begleitet

An 60 Drehtagen haben er und Kameramann Felix Riedelsheimer den Klub begleitet. Herausgekommen ist ein überraschend offener Blick hinter die Kulissen. Die Dokumentation zeigt die zwei Tischtennis-Welten, die beim TTC Neu-Ulm aufeinandergeprallt sind. Zum einen die Russen Lev Katsman, Maksim Grebnev und Vladimir Sidorenko. Sie waren anfangs die Kernmannschaft, schlugen am Ende ohne großen Erfolg in der Tischtennis-Bundesliga auf und reisten im zweitklassigen Europacup durch die Provinz. Der Krieg in der Ukraine setzte ihnen allen zu. „Ping Pong Paradise“ ermöglicht tiefe emotionale Einblicke. Trainer Mazunov, der für seine drei Landsmänner in Deutschland plötzlich eine Art Ersatzvater geworden war. Drei junge Sportler, die weit weg von den eigenen Familien mit ihren Gedanken in der Heimat und längst nicht mehr an der Tischtennisplatte gewesen sind.

Egert vermittelt all das als stiller Beobachter auf bewegende Weise. Und dann ist da noch die andere Seite: Der TTC Neu-Ulm hatte durch die Verpflichtung der Top-Stars Lin, Harimoto, Ovtcharov und Moregardh plötzlich ungeahnte Möglichkeiten, nach großen Titeln zu greifen. National und international. Die Besten der Welt reisten für hochdotierte Turniere von Metropole zu Metropole - und schlugen bei Heimspielen in der Turnhalle im beschaulichen Pfaffenhofen auf. Ein gewaltiges Kontrastprogramm.

Dimitrij Ovtcharov erzählt von seiner Jugend und seinen größten Erfolgen

Deutschlands Spitzenspieler Dimitrij Ovtcharov erzählt seinen Mannschaftskameraden im Film von seiner harten Jugendzeit, von mentalem Druck. Er hat jede Menge Anekdoten auf Lager, lässt aber auch so gut wie keine Möglichkeit aus, immer wieder seine größten Erfolge und Siege aufzuzählen.

Egert bringt in seinem Dokumentarfilm viele verschiedenen Themen gekonnt unter einen Hut. Leistung, Sport, Sportkapitalismus, aber auch Politik und tiefe Menschlichkeit. „Am meisten überrascht haben mich die Leidenschaft, der Fleiß und die Disziplin, die unsere Profisportler an den Tag legen müssen. Das hat bei mir großen Eindruck hinterlassen und meinen Blick auf den Profisport sehr stark verändert“, sagt Egert. Zuvor hatte er selbst nur hobbymäßig Tischtennis gespielt, seit dem Dreh ist er regelmäßig in den Hallen eines Münchner Tischtennisvereins unterwegs. „Mit einem besseren Schläger“, sagt er lachend.

Jetzt kommt der Film sogar im Kino

Rund 20 Lichtspielhäuser im Lande präsentieren dieser Tage „Pingpong Paradise“, den Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, unter anderem das Dietrichtheater in Neu-Ulm am Dienstag, 21. Oktober, 20 Uhr. Viele weitere Kinos wollen im kommenden Jahr nachziehen.