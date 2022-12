Devils Ulm/Neu-Ulm nehmen sich eine kleine Krise

Fünfte Niederlage nacheinander und ausgerechnet jetzt kommt der Tabellenführer.

Derzeit lassen die Ulmer Eishockeycracks in der Eishockey-Bayernliga zu viele Punkte liegen. Beim ESC Dorfen verlor der VfE Ulm/Neu-Ulm mit 3:4 (0:1/2:1/1:2) – es war die fünfte Niederlage in Folge für die Devils, die ohne Martin Podesva (Grippe), Robin Maag (wartet auf die Geburt seines Kindes) und Stefan Rodrigues (dicker Knöchel) auskommen mussten.

Kurz vor dem Ende des ersten Drittels gingen die Gastgeber in Überzahl in Führung (19.). Den Devils gelang durch Julian Tischendorfs Doppelschlag die passende Antwort. Zunächst erzielte er den Ausgleich (29.), dann schoss er seine Mannschaft in Front (35.). „Nach dem 2:1 war das Momentum auf unserer Seite, aber danach haben wir das Spiel wieder aus der Hand gegeben“, klagte der Geschäftsführer Patrick Meißner. Denn die Freude über die Führung hielt nicht allzu lange. Die Eispiraten schafften lediglich 18 Sekunden später den Ausgleich.

Nach 49 Minuten erzielten die Dorfener erneut die Führung und erhöhten diese drei Zeigerumdrehungen später sogar auf 4:2. Matteo Miller verkürzte zwar 80 Sekunden später noch, aber mehr sollte an diesem Abend nicht gelingen. „Wir sind aktuell schon ein Stück weit entfernt von unserer Form und müssen schauen, dass wir wieder in die Spur kommen“, stellte Meißners fest.

Jetzt gilt es, im Training für das Heimspiel am Freitag (20 Uhr) gegen den Bayernliga-Primus TEV Miesbach zu ackern. Ob Trainer Martin Jainz dann auf mehr Mann zurückgreifen kann, wird sich vermutlich erst kurzfristig entscheiden.