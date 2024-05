Vorfreude auf das Derby SV Egg gegen TSV Babenhausen

Zum Saisonabschluss spielt der SV Egg gegen den TSV Babenhausen. Der Druck ist raus, aber ein Freundschaftsspiel wird das trotzdem nicht.

Das eigentlich Beste kommt für die beiden benachbarten Kontrahenten zum Schluss. Am letzten Spieltag der schwäbischen Fußball-Bezirksliga empfängt der SV Egg am Samstag (14 Uhr) den TSV Babenhausen in der Günztal-Arena. Rein tabellarisch geht es in diesem Spiel eigentlich um nichts mehr.

Die Egger (51 Punkte) können von Platz drei nicht mehr verdrängt werden, die Gäste aus dem Fuggermarkt (8./40) haben vergangene Woche mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Heimertingen den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach gebracht. Doch an dieser Stelle kommt die Rivalität zwischen den beiden Klubs ins Spiel. Denn um die sprichwörtliche „Goldene Ananas“ geht es in diesem Duell bei Weitem nicht. „Spiele zwischen Egg und Babenhausen haben es immer in sich. Ich erwarte eine kampfbetonte Partie, bei der es ums Prestige geht. Das sind die Spiele, vor denen du als Trainer in der Kabine zu deiner Mannschaft nicht mehr viel sagen musst“, meint Eggs Trainer Thomas Fackler. Seine Mannschaft hat zuletzt 2:3 in Niedersonthofen verloren, am Samstag fordert der Trainer noch einmal vollen Einsatz.

Für Thomas Hölzle und Joshua Steck wird das Derby das letzte Spiel im Trikot des SV Egg, sie werden am Samstag vor dem Anpfiff des Spiels verabschieden. Hölzle kehrt zu seinem Heimatverein nach Bedernau zurück, Steck beendet seine Laufbahn verletzungsbedingt.

Auch beim TSV Babenhausen freut man sich auf dieses Derby. Kapitän Marius Staiger ist mit der bisherigen Saison zufrieden und blickt optimistisch auf das letzte Spiel: „Wir können als Aufsteiger mit dem Erreichen der 40-Punkte-Marke sehr zufrieden sein. Nun freuen wir uns auf das letzte Saisonspiel in Egg mit vielen Zuschauern.“

Babenhausen muss am Samstag auf Roland Pfister verzichten, der sich gegen Heimertingen an der Schulter verletzt hat. (scö/pmi)