Trainieren wie die Profis beim SV Egg

Plus Die Fußballschule des FCA ist zu Gast beim SV Egg. Nicht nur der Nachwuchs ist begeistert.

Sie haben den Lieblingstrick von Top-Stürmer Ermedin Demirovic gelernt, um die Camp-WM gespielt und können jetzt jede einzelne Silbe der FCA-Hymne auswendig. Seit 2013 betreibt Fußball-Bundesligist FC Augsburg seine Fußballschule. Und das Motto ist Programm: „Trainieren wie die Profis.“ Bereits zum siebten Mal machte der Tross des Erstligisten in diesem Jahr beim SV Egg Station. Das Angebot der Fußballschule richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 13 Jahren.

Wer dabei sein wollte, musste ganz schön schnell sein. Im November vergangenen Jahres begann die Anmeldefrist, die 60 Plätze beim FCA-Camp waren binnen vier Stunden vergeben. Das freut auch Eggs Jugendleiter Ingo Brömmelmeier. Er sagt: „Für unseren Verein ist es Jahr für Jahr etwas Besonderes, dass der FC Augsburg mit seiner Fußballschule zu uns kommt. Das Programm begeistert den Fußball-Nachwuchs. Das Schöne ist, dass Kinder und Jugendliche aus vielen umliegenden Vereinen eine Woche lang in der Günztalarena zu Gast sind. Alle haben Spaß, dieses Miteinander gefällt mir besonders gut.“