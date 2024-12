Ehrenamtliche halten den Sportbetrieb am Laufen

Wertschätzung: Dieses Wort war am Donnerstagabend immer wieder im Ulmer Bantleon-Forum zu hören. Dorthin hatte der Fußballbezirk Donau-Iller zur Ehrung und Preisübergabe an besonders engagierte Vereinsmitglieder geladen. Erstmals begrüßte Bezirkschef Hans-Peter Füller dabei auch Vereine und ihre Funktionäre aus dem frisch eingegliederten Gebiet der Schiedsrichtergruppe Ehingen.

„Wir haben bewusst den Tag des internationalen Ehrenamts gewählt“, sagte Ralph Hamann. Er ist nicht nur selbst ehrenamtlicher Vorsitzender des SV Nersingen, sondern zudem auf Bezirksebene für genau dieses Thema zuständig. Gastgeber und Bantleon-Chef Rainer Janz sprach davon, wie wichtig nicht zuletzt die Unterstützung der Verbände und Vereine durch die Wirtschaft ist: „Ehrenamt muss auch machbar sein.“ Neben zahlreichen Ehrengästen, darunter der BLSV-Sportkreisvorsitzende Erich Winkler, Neu-Ulms zweiter Bürgermeister Johannes Stingl sowie Sport- und Kulturdezernent Ralph Seiffert war zudem der Ul mer Zweitligaspieler Lennart Stoll anwesend. Er bezeichnete Ulm als persönlichen Glücksfall: „Ich kannte die Stadt vorher gar nicht“, gestand der in Münster geborene Profi und verriet, dass ehrenamtliches Engagement sogar in der zweiten Liga unverzichtbar sei. Erich Winkler und Ralph Seiffert einig waren sich einig: „Ohne die vielen Ehrenamtlichen würde unser System und die ganze Gesellschaft nicht funktionieren.“

Die Redner unterstrichen mehrfach den immensen Wert ehrenamtlicher Arbeit, nicht nur im Sport. Betont wurde zudem, wie wichtig der Nachwuchs in den Ehrenämtern ist: „Die jungen Leute sollen in einigen Jahren die Amateurvereine in die Zukunft tragen.“ Hamman hatte sich in mehreren Videobotschaften prominenter Gastredner zusätzliche Unterstützung gesichert. WFV-Präsident Matthias Schöck etwa sagte: „Ohne Ehrenamt wäre der Amateurfußball verloren.“ DFB-Präsident Bernd Neuendorf und der österreichische Bundestrainer Ralf Rangnick ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, die Anwesenden zu grüßen. Rangnicks Karriere als Trainer begann 1983 übrigens im WFV-Gebiet bei Viktoria Backnang, ehe er 1997 beim den Ulmer Spatzen anheuerte.

Sonderpreis für den TSV Pfuhl

Erstmals vergeben wurde ein Sonderpreis der Jury für besondere Leistungen auf Vereinsebene. Diesen bekam der TSV Pfuhl für die Einrichtung einer Soccerhalle für die eigene Jugend verliehen. Die Pfuhler mussten wegen der Unterbringung von Flüchtlingen auf ihre angestammten Trainingsmöglichkeiten verzichten und hatten eine leer stehende Lagerhalle in unzähligen Arbeitsstunden selbst in eine Trainingshalle mit zwei Kleinfeldern umgebaut. Den DFB-Ehrenamtspreis bekam der SC Staig verliehen. Nina Glöckler von der SG Griesingen erhielt die Auszeichnung für das junge Ehrenamt. Sie darf sich im nächsten Jahr auf eine mehrtägige Bildungsreise mit dem DFB nach Spanien freuen.