Eichstätt

07.05.2023

Yannick Glessing mit einem Hattrick für den FV Illertissen

Plus Yannick Glessing schießt mit seinen drei Toren den FV Illertissen zum Sieg in Eichstätt. Zudem festigt Felix Thiel seinen Ruf als Elfmeterkiller.

Von Hermann Schiller Artikel anhören Shape

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Bayern machte der FV Illertissen am Samstag. Nach dem 3:0 beim VfB Eichstätt beträgt das Polster auf einen Relegationsplatz sieben Punkte. Garant für den Sieg und überragender Mann bei den Illertissern war Yannick Glessing, der mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb einer Viertelstunde für den klaren Erfolg sorgte. Zudem festigte Torhüter Felix Thiel seinen Ruf als Elfmeterkiller, als er wenige Minuten vor Schluss den Strafstoß von Fabian Eberle parierte.

„Wir sind natürlich sehr zufrieden“, sagte FVI-Trainer Holger Bachthaler: „Wir hatten uns vorgenommen, etwas Zählbares mitzunehmen. Dass es drei Punkte wurden, das ist umso schöner. Die waren über 90 Minuten gesehen völlig verdient, denn wir haben gut verteidigt und vorne unsere Möglichkeiten genutzt.“ Der Eichstätter Kollege Markus Mattes war dagegen deutlich angefressen: „Wir haben unsere Aufgaben nicht erledigt, und Illertissen war in allen Belangen klar überlegen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen