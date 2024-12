Ein bisschen zu wenig vom TSV Buch und Türkspor Neu-Ulm

Zwei knappe und vermeidbare 0:1-Niederlagen kassierten der TSV Buch und Türkspor Neu-Ulm am Samstag in der Abstiegsrunde der württembergischen Fußball-Landesliga. Weil Türkgücü Ulm im Bezirksduell bei der TSG Ehingen mit 3:1 die Oberhand behielt, kann sich der Aufsteiger berechtigte Hoffnungen auf eine zweite Spielzeit in der Landesliga machen.

Der TSV Buch war in Laupheim zumindest eine Halbzeit lang optisch überlegen. Auf ihrem Kunstrasenplatz konnten die Laupheimer jedoch immer wieder in der Offensive Nadelstiche setzen und hatten die besseren Chancen. Nach einer knappen halben Stunde jedoch ahndete der Unparteiische eine Abwehraktion im Laupheimer Strafraum nicht mit einem Foulelfmeter – zumindest eine strittige Entscheidung. Beim unmittelbar darauf folgenden Konter hätte Marcello Mignemi fast das 1:0 für die Hausherren erzielt. Noch einmal hatte allerdings auch Laupheim richtig Dusel. Nach einem Eckball köpfte Robin Egle aus kurzer Distanz Torhüter Christian Hafner an und den Abpraller konnte Johannes Zott nicht nutzen (35.). Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild, die Gastgeber agierten nun deutlich offensiver und hatten durch Höfner eine weitere Großchance (52.). Jonas Gebauer, diesmal zwischen den TSV-Pfosten, reagierte dabei prächtig. Fünf Minuten danach hatte Buch eine Möglichkeit zur Führung, Egles Kopfball war jedoch etwas zu hoch angesetzt. Gleich darauf und auf der anderen Seite war Mignemi plötzlich frei vor Gebauer und spitzelte den Ball zum 1:0 am Bucher Schlussmann vorbei (59.). Dieser Treffer wirkte wie ein Weckruf für die Gäste, jetzt waren sie deutlich aggressiver. Zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich wurden jedoch nicht genutzt. Zunächst war die Direktabnahme von Timo Leitner nicht platziert genug (62.), dann traf der eingewechselte Sinan Yildiz nach einem Eckball nur das Außennetz (89.). „Das war zu wenig von uns und eine bittere Niederlage“, sagte Buchs Trainer Harry Haug nach dem Spiel.

TSV Buch: Gebauer – Spann, Kurz (86. Maisch), Trum, Zott (81. Mertens) – Ederle (86. Maier), Amann, Ebner (64. Yildiz), Egle (81. Sailer) – Leitner, Schrapp.

Türkspor Neu-Ulm kassiert späten Gegentreffer

Auf dem Kunstrasen im Dietrich-Lang-Sportzentrum war Türkspor Neu-Ulm gegen den FV Biberach eine Stunde lang die bessere Mannschaft. Von der Theatralik und dem Gemeckere der Gäste ließen sich die Neu-Ulmer dann aber aus dem Konzept bringen. Türkspor-Trainer Ünal Demirkiran sagte hinterher: „Mit dem Spiel meiner Mannschaft kann ich leben, aber nicht mit dem Ergebnis.“ Jonathan Hummler besiegelte die Neu-Ulmer Niederlage mit seinem Treffer zum 0:1 in der Schlussphase des Spiels (80.).

Türkspor Neu-Ulm: Özer – Sama, Durmus, Tuna, M. Owusu (77. Erten) – Kidane, Cumur (87. Acinikli), A. Owusu (72. Pindric), E. Demirkiran, Sahin (68. Tastan) – Malheiro Araujo.