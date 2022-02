Eishockey

10:30 Uhr

2:3 in Erding: So reagieren die Devils Ulm/Neu-Ulm auf die nächste Niederlage

Plus Die Devils Ulm/Neu-Ulm verlieren ihr erstes Spiel in der Abstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga. Beim 2:3 in Erding kippt die Partie erst in den Schlussminuten.

Von Marc Sayle

Im ersten Spiel der Abstiegsrunde in der Eishockey-Bayernliga präsentierten sich die Devils Ulm/ Neu-Ulm trotz der knappen 2:3-Niederlage (1:0, 1:1, 0:2) beim TSV Erding in guter Form. Die Leistung beim wohl stärksten Team der Abstiegsrunde ist umso höher einzuschätzen, wenn man bedenkt, dass die Neu-Ulmer erst seit vergangener Woche wieder voll trainieren – nach fast zehn Tagen coronabedingter Zwangspause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

