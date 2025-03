Am Freitag könnte für die Devils Ulm/Neu-Ulm alles vorbei sein

Auch im dritten Spiel der Halbfinal-Serie in den Play-offs der Eishockey-Bayernliga kassierte der VfE Ulm/Neu-Ulm mit dem 2:6 (0:2/1:3/1:1) in Königsbrunn eine Niederlage und hat nun vier Matchbälle gegen sich. Schlimmstenfalls würden die Devils mit einem sogenannten Sweep ausscheiden, das sind vier Niederlagen ohne einen eigenen Sieg.

In den ersten beiden Partien waren die Donaustädter noch fast auf Augenhöhe mit den Königsbrunner Pinguinen gewesen, die Entscheidung fiel jeweils im letzten Drittel. Am Dienstagabend ging es deutlich schneller. Königsbrunn war schon nach dem ersten Spielabschnitt auf der Siegerstraße, dafür sorgten mit ihren Treffern in Überzahl Marco Sternheimer (9.) und Hayden Trupp (20.). Genau diese Kaltschnäuzigkeit zeichnet eben einen Meister der vergangenen zwei Jahre aus, der in den entscheidenden Situationen halt die Tore macht. Als Tim Bullnheimer (31.) und Tom Prokopovics per Doppelpack (33., 35.) auf 5:0 gestellt hatten, war die Messe bereits im zweiten Drittel gelesen.

Es sah diesmal insgesamt fast nach einem Klassenunterschied aus, weil die Devils defensiv einfach nicht energisch genug zu Werke gingen. Zumindest gelang Valentin Dér bei der ersten numerischen Ulmer Überlegenheit der Anschlusstreffer noch im Mitteldrittel (37.). Als dann noch Bobby Slavicek auf 2:5 verkürzt hatte (53.), keimte kurzzeitig sogar noch einmal Hoffnung auf. Aber die Hausherren spielten ihren Stiefel cool runter und schafften durch den Ex-Ulmer Peter Brückner mit einem haltbaren Lupfer den sechsten Streich (59.).

Heimspiel der Devils am Freitag

Wenn die Devils am kommenden Freitag (20 Uhr) auch ihr zweites Heimspiel gegen Königsbrunn verlieren, dann ist die Saison für sie vorbei. Natürlich wäre es schade, wenn die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte so enden würde. Aber es gibt nicht viele Gründe, die gegen einen Sweep sprechen.