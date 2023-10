Eishockey

Aufbruchstimmung beim EC Senden: Vieles ist neu in der Illerau

Plus Beim EC Senden hat sich in den vergangenen Monaten auch abseits des Eises viel getan. Am Samstag beginnt die Bezirksliga-Saison - mit spektakulären Neuzugängen.

Wer dem EC Senden in der Eislaufanlage Illerau einen Besuch abstattet, der merkt schnell: Bei diesem Verein tut sich was, Aufbruchstimmung ist zu spüren. Auf dem Eis trainiert der Nachwuchs engagiert, angeleitet von Spielern der Bezirksliga-Mannschaft. Ein paar Meter weiter sitzen Mamas und Papas im Warmen, warten und unterhalten sich im restaurierten und vergrößerten Gastraum – und die neue Führungsriege erzählt von etlichen Projekten, die bereits abgeschlossen oder in naher Zukunft geplant sind.

„Unser Blick ist immer nach vorn gerichtet, der Ehrgeiz ist bei uns allen vorhanden“, sagt Sebastian Dockhorn. Er ist bei der jüngsten Mitgliederversammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt worden, Hugo Monroy unterstützt ihn als Stellvertreter. Sie sind selbst Eishockey-Väter, ihre Buben spielen in den Jugendmannschaften des EC Senden. Dockhorn erzählt: „Der Verein hatte letztes Jahr eine unklare Zukunft. Wir haben beschlossen, zu helfen und alles in die richtigen Bahnen zu lenken.“ Aufgaben werden auf mehrere Schultern verteilt, Entscheidungen nur als Vorstandsteam getroffen. Überstürzen wollen sie bei allem Tatendrang aber auch nichts. „Es muss langsam wieder aufgebaut werden, mit viel Herzblut“, sagt Monroy.

