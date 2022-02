Eishockey

vor 50 Min.

Bayernliga-Abstiegsrunde: Die Devils Ulm/Neu-Ulm müssen flexibel sein

Beim TSV Erding startet der VfE Ulm/Neu-Ulm am Freitagabend in die Abstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga.

Plus Corona würfelt wieder einmal den Spielplan durcheinander. Für die Devils Ulm/Neu-Ulm beginnt die Abstiegsrunde - aber gegen einen anderen Gegner als geplant.

Von Marc Sayle

Die Abstiegsrunde in der Eishockey-Bayernliga entwickelt sich immer mehr zu einer Farce. Eigentlich hätte der VfE Ulm/Neu-Ulm nach dem Ende der Corona-Quarantäne mehrerer Spieler am Freitag zu Hause gegen Pfaffenhofen und am Sonntag in Dorfen spielen sollen. Da es aber jetzt bei beiden Gegnern Corona-Fälle gibt, fallen diese Partien definitiv aus. Die Verantwortlichen haben am Donnerstag eifrig versucht, Gegner zu finden, die kurzfristig einspringen können und das auch möchten. Und sie wurden fündig.

