Eishockey

vor 33 Min.

Bayernliga-Abstiegsrunde: Läuft für die Devils endlich alles nach Plan?

Plus Laut Spielplan der Abstiegsrunde in der Eishockey-Bayernliga trifft der VfE Ulm/Neu-Ulm auf Erding und Königsbrunn. Coronabedingt kann sich das aber recht schnell ändern.

Von Marc Sayle

Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm bestreitet am Wochenende in der Abstiegsrunde zwei Heimspiele. Am Freitag kommt der TSV Erding (20 Uhr) ins Eisstadion in Neu-Ulm, am Sonntag gastiert dort der EHC Königsbrunn (18 Uhr). So ist zumindest der Plan. Erfahrungsgemäß kann sich das coronabedingt beim Eishockey derzeit aber recht schnell ändern.

