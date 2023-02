Eishockey

vor 48 Min.

Bayernliga-Meisterrunde: Devils Ulm/Neu-Ulm haben Revanchegelüste

Plus Zwei Spiele bestreitet Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm am Wochenende. Daheim kommt es zum Duell gegen Spitzenreiter Amberg.

Am Wochenende bestreitet der VfE Ulm/Neu-Ulm in der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Oberliga wieder zwei Partien. Am Freitag (20 Uhr) gastiert zunächst der Tabellenführer ERSC Amberg im Eisstadion Neu-Ulm, am Sonntag (18 Uhr) sind die Devils beim TSV Erding zu Gast.

