Beeindruckendes Comeback der Devils Ulm/Neu-Ulm gegen Amberg

Plus 13 Minuten vor Schluss liegen die Devils Ulm/Neu-Ulm in der Eishockey-Bayernliga gegen Amberg noch mit 1:4 zurück. Dann folgt eine furiose Schlussphase.

Einen wahren Kraftakt legte Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm im Aufstiegsrundenspiel gegen den ERSC Amberg hin. Mit 5:4 nach Verlängerung gewannen die Devils. Dabei sah es zunächst überhaupt nicht nach einem Punktgewinn aus, denn 13 Minuten vor dem Ende lagen die Hausherren noch mit 1:4 zurück.