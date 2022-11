Eishockey

11:25 Uhr

Bei Heimsieg der Devils Ulm/Neu-Ulm gegen Amberg gibt es viel Zündstoff

Plus Mit 5:3 gewinnt der VfE Ulm/Neu-Ulm in der Eishockey-Bayernliga gegen den ERSC Amberg. Auf und neben dem Eis zetteln die Gäste immer wieder Ärger an.

Von Marc Sayle

Das Spiel in der Eishockey-Bayernliga zwischen dem VfE Ulm/Neu-Ulm und dem ERSC Amberg hatte eine Menge zu bieten: acht Tore, drei Spieldauerdisziplinarstrafen, eine Prügelei und ein Gästetrainer, der fast fluchtartig die Pressekonferenz verließ. Die lediglich 354 Augenzeugen kamen also auf ihre Kosten, zumal die Devils mit 5:3 (1:1/3:1/1:1) die Oberhand behielten.

