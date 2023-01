Blaulichttag: Devils Ulm/Neu-Ulm laden Helferinnen und Helfer ein

Plus Die Devils Ulm/Neu-Ulm veranstalten erstmals einen "Blaulichttag". Der Verein lädt Mitglieder von Hilfsorganisationen zum Heimspiel gegen Waldkraiburg ein.

Sie wollen ein Zeichen setzen. Ein Zeichen des Dankes und der Wertschätzung. Denn die Bilder aus der Silvesternacht in Berlin gehen Patrick Meißner, dem Geschäftsführer des VfE Ulm/Neu-Ulm, nicht aus dem Kopf. Die Angriffe auf Hilfskräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. "Wir wollen zeigen, dass wir hinter den Mitgliedern der Hilfsorganisationen stehen und uns für das unermüdliche, ehrenamtliche Engagement bedanken", sagt Meißner. Das Bayernliga-Heimspiel gegen den EHC Waldkraiburg am Sonntag (18 Uhr) wurde daher kurzerhand zum "Blaulichttag" gemacht.