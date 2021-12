Corona bei den Devils Ulm/Neu-Ulm: Keine Spiele am Wochenende

Plus Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm muss beide Spiele am Wochenende absagen. Innerhalb der Mannschaft gibt es weitere Corona-Fälle.

Die Corona-Situation beim Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm hat sich während der Woche noch einmal zugespitzt. Die beiden Spiele am Wochenende wurden daher frühzeitig abgesetzt.