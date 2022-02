Eishockey

vor 19 Min.

Das hat dem Trainer der Devils Ulm/Neu-Ulm gar nicht gefallen

Kritischer Blick: Was Trainer Martin Jainz von seiner Abwehr zu sehen bekam, das kann ihm nicht gefallen haben.

Plus Bei den Devils schwächelt im Heimspiel gegen Schweinfurt die Defensive und Trainer Martin Jainz zürnt: „Mit sieben Gegentoren gewinne ich kein Eishockeyspiel.“

Von Marc Sayle

Die Eishockeyspieler des VfE Ulm/Neu-Ulm gingen in der Abstiegsrunde der Bayernliga nach zuvor zwei Siegen in Folge wieder als Verlierer vom Eis. Beim 6:7 (2:2/4:3/0:2)-Torfestival gegen den ERV Schweinfurt verteilten die Devils Geschenke und gingen nicht konsequent genug zur Sache. Sie versäumten es vor 270 Zuschauern, rechtzeitig den Sack zuzumachen und das rächte sich am Ende.

