Das sagt Ex-Trainer Robert Linke vor dem Wiedersehen mit den Devils

Plus Im Februar wurde Robert Linke als Trainer des VfE Ulm/Neu-Ulm freigestellt, nun kommt er mit Königsbrunn zurück. Ein Gespräch über alte Zeiten und neue Ziele.

Von Marc Sayle

Für beide Seiten ist es ein Wiedersehen. Nach dem Spiel des Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm am Freitag (19.30 Uhr) beim ESC Geretsried begrüßen die Devils am Sonntag (18 Uhr) den EHC Königsbrunn. Mit ihnen an der Bande. Warum hat es damals in Ulm nicht mehr geklappt, Herr Linke?



Robert Linke: Die ganze Saison war einfach verkorkst. Am Anfang hatten wir viele verletzte Spieler, darunter auch Leistungsträger. Dann sind wir in einen Abwärtsstrudel geraten und aus dem nicht mehr rausgekommen. Es ist dann aber deutlich besser geworden, auch dank der neuen Spieler. In meinen Augen hat die Entwicklung der Mannschaft gestimmt. Ich war sehr zuversichtlich, dass bessere Ergebnisse gekommen wären.

