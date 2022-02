Der neue Devils-Trainer Martin Jainz nimmt kein Blatt vor den Mund

Plus Der neue Devils-Trainer Martin Jainz spricht über seine künftigen Aufgaben und Ziele – und er verrät, wer vor seiner Zusage das Einverständnis erteilen musste.

Vom Verteidiger zum Stürmer und nach der Entlassung von Robert Linke Trainer des Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm – der 39-jährige Eishockey-Haudegen Martin Jainz ist sich bei den Devils für nichts zu schade und möchte unbedingt in seiner letzten Saison mit dem Verein die Klasse halten. Im Interview mit unserer Redaktion spricht er Klartext.