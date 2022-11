Eishockey

10:27 Uhr

Devils Ulm/Neu-Ulm ärgern den Bayernliga-Primus aus Miesbach

David Heckenberger war - wie schon vor einer Woche in Kempten - erneut ein starker Rückhalt für Ulm.

Plus In der Eishockey-Bayernliga hat der VfE Ulm/Neu-Ulm einen Lauf. Top-Favorit TEV Miesbach müht sich erst in der Verlängerung zum Sieg gegen die Devils.

Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm hat derzeit einfach einen Lauf. Beim souveränen Tabellenführer TEV Miesbach verloren die Ulmer zwar nach Verlängerung mit 3:4, durften sich aber über einen unerwarteten Punkt freuen.

