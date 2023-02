Devils Ulm/Neu-Ulm feiern ersten Sieg in der Aufstiegsrunde zur Oberliga

Plus Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm gewinnen 5:3 gegen die "Gladiators" aus Erding. Auch die Stadtoberhäupter aus Ulm und Neu-Ulm schauen zu.

Durch einen 5:3-Erfolg gegen den TSV Erding sicherte sich der VfE Ulm/Neu-Ulm den ersten Sieg in der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Oberliga. In einer sehr schnellen Partie auf hohem Niveau setzen sich die Devils souverän durch, auch wenn ihnen gegen Ende der Partie die Kraft auszugehen schien.