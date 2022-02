Devils Ulm/Neu-Ulm gewinnen nach Donnerwetter des Trainers

Plus Zunächst Abbruch des Trainings, dann ein klarer Sieg, der wohl bereits den Klassenerhalt bedeutet.

Mit einem klaren 6:1 (3:1/1:0/2:0)-Erfolg vor 225 Zuschauern gegen den ESC Geretsried haben sich die Eishockey-Cracks des VfE Ulm/Neu-Ulm den Klassenerhalt in der Bayernliga so gut wie gesichert – zumal der bayerische Verband mittlerweile auch offiziell mitgeteilt hat, dass die Play-downs nicht ausgetragen werden. Ob es letztlich überhaupt einen Absteiger gibt, das bleibt abzuwarten. Wenn ja, dann dürfte es das Schlusslicht Königsbrunn erwischen.