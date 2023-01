Devils Ulm/Neu-Ulm verlieren in Erding klar - und hadern

Plus Im Kampf um die Play-off-Plätze bleibt es für den VfE Ulm/Neu-Ulm eng. 1:6 verloren die Devils in Erding - und hatten schnell einen Schuldigen gefunden.

Für den Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm war bei der 1:6-Niederlage in Erding nichts zu holen. Den Grund hatten die Devils recht schnell ausgemacht: Sie fühlten sich vom Unparteiischen ziemlich deutlich benachteiligt.