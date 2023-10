Eishockey

16:49 Uhr

Devils Ulm/Neu-Ulm vor dem Saisonstart: "Werden immer Vollgas geben"

Plus Devils-Trainer Martin Jainz spricht im Interview über das Eröffnungsspiel und darüber, was seine Mannschaft schon kann - und was noch nicht so gut läuft.

Von Marc Sayle

Am Samstag beginnt mit dem Spiel gegen Königsbrunn die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga. Wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung, Herr Jainz?



Martin Jainz: Wir sind im Grunde genommen nicht so zufrieden, weil wir uns spielerisch auf jeden Fall noch verbessern müssen. Wir haben noch viele Hausaufgaben zu erledigen, wir machen noch viele Kleinigkeiten falsch. Das ist aber Trainingssache und den Bedingungen in der Vorbereitung geschuldet. Mit nur einmal Eis pro Woche ist es halt schwierig. Uns fehlen zweieinhalb Wochen Vorbereitung und das merkte man auch in den Spielen. Aber da sind wir dran und arbeiten hart und dann werden wir auch besser.

Warum waren Sie mit der Leistung gegen Pfronten nicht so zufrieden?



Martin Jainz: Diese Kleinigkeiten, an denen wir arbeiten, werden immer noch falsch gemacht und ich finde: Gegen Pfronten dürfen wir nicht so viele Chancen zulassen und vier Tore kriegen. Das ist einfach zu viel, weil man auch nicht jeden Tag selber zehn schießt. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir hinten sicher stehen und vorne zwei oder drei Tore erzielen.

