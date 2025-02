Die Devils gegen Königsbrunn: Das sagt Robert „Bobby“ Linke

Für den VfE Ulm/Neu-Ulm beginnt am Freitag (20 Uhr) mit dem Spiel in Königsbrunn die Halbfinal-Serie in den Play-offs der Eishockey-Bayernliga. Bei Spiel zwei am Sonntag (18 Uhr) dürfte es dann im Neu-Ulmer Eisstadion richtig voll werden. Schließlich sind die Devils in ihrer Vereinsgeschichte noch nie so weit gekommen – und die Reise soll im Halbfinale noch nicht zu Ende gehen. Allerdings treffen die Ulmer mit dem EHC Königsbrunn auf das beste Team der vergangenen beiden Spielzeiten, die Pinguine gewannen zuletzt zweimal in Folge die Meisterschaft. Der Königsbrunner Erfolg ist auch der Verdienst des Mannes, der von 2017 bis 2022 das Kommando an der Bande in Ulm hatte. Trainer Robert „Bobby“ Linke musste vor drei Jahren beim VfE überraschend gehen. Für ihn übernahm zunächst Martin Jainz und im November des vergangenen Jahres Michael Bielefeld, der die Devils noch von Platz sieben auf Rang drei in der Vorrundentabelle führte. Wir sprachen mit Linke über die Serie zwischen Königsbrunn und Ulm.

