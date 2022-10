Die Devils Ulm/Neu-Ulm wollen ihrem Ex-Trainer etwas beweisen

Plus In der Eishockey-Bayernliga trifft der VfE Ulm/Neu-Ulm auf Geretsried und Königsbrunn. Bei Letzterem hat mit Robert Linke ein alter Bekannter das Sagen.

Kontrastprogramm für die Devils Ulm/ Neu-Ulm: In der Eishockey-Bayernliga bekommen sie es am Wochenende mit zwei Gegnern zu tun, die komplett unterschiedlich gestartet sind. Der ESC Geretsried holte aus vier Spielen lediglich zwei Punkte und liegt auf Platz 13. Der EHC Königsbrunn ist mit 13 Zählern aus fünf Partien Tabellenzweiter und rangiert somit im Tableau direkt vor den Ulmern.