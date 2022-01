Eishockey

vor 48 Min.

Dieses Urgestein verlässt die Devils Ulm/Neu-Ulm noch vor der Abstiegsrunde

Plus Kurz vor den ersten Spielen in der Abstiegsrunde muss der VfE Ulm/Neu-Ulm den Abschied eines Routiniers vermelden. Warum Nicklas Dschida nicht mehr spielen will.

Von Marc Sayle

Erst die Nachricht von den erneuten Corona-Fällen im Team Ende vergangener Woche, jetzt die nächste Hiobsbotschaft für den Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm: Nicklas Dschida, ein Urgestein des Vereins, wird nicht mehr für die Devils auflaufen. Schon in der Abstiegsrunde steht er der Mannschaft nicht mehr zu Verfügung. Über die Gründe informierte der 29-Jährige die Verantwortlichen nach der letzten Hauptrunden-Partie gegen Schongau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen