Eishockey

vor 17 Min.

Dieses Wochenende wird zur Reifeprüfung für die Devils Ulm/Neu-Ulm

Plus Bisher läuft es für den Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm besser als erwartet. Jetzt kommen mit Peißenberg und Schongau aber zwei Schwergewichte.

Von Marc Sayle Artikel anhören Shape

Zum Abschluss der Vorrunde in der Eishockey-Bayernliga empfängt der VfE Ulm/Neu-Ulm zwei ganz starke Gegner. Am Freitag gastiert der Tabellendritte TSV Peißberg in Neu-Ulm (20 Uhr), am Sonntag (18 Uhr) kommt die EA Schongau als Fünfter ins Eisstadion am Donaubad.

