Ein einziges Tor reicht den Devils Ulm/Neu-Ulm zum Heimsieg

In der Abstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga gewinnt der VfE Ulm/Neu-Ulm gegen den ESV Buchloe. Torhüter Maximilian Güßbacher hält seinen Kasten sauber.

Das hat es bisher in der Eishockey-Geschichte des VfE Ulm/Neu-Ulm noch nie gegeben: Mit dem klassischen Fußballergebnis von 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) gewannen die Donaustädter am Freitagabend ihr Heimspiel in der Abstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga gegen den ESV Buchloe. Die beiden Matchwinner bei den Devils waren Torhüter Maximilian Güßbacher, der seinen Kasten sauber hielt, und der Tscheche Martin Podesva, der mit einem feinen Solo den einzigen Treffer der Partie erzielte (38.).

Für die Ulmer war es ansonsten eine zähe Angelegenheit. Zumal die Gäste aus dem Ostallgäu mit lediglich zwölf Spielern, davon nur zwei gelernte Verteidiger, antraten. Beinahe wäre der bemerkenswerte Auftritt der Buchloer belohnt worden, aber Demeed Podrezov scheiterte mit seinem Versuch am Pfosten (43.) des Devils-Gehäuses – und das Glück war damit auf der Seite der Hausherren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Für die knapp 450 Zuschauerinnen und Zuschauer war es alles andere als ein Leckerbissen, denn beide Teams gingen zwar höchst engagiert zu Werke, aber richtig gute Torchancen waren Mangelware. Den Ulmern wird es unterm Strich egal sein, denn drei weitere Punkte bedeuten eigentlich jetzt schon den sicheren Klassenerhalt. Das Schlusslicht aus Dorfen ist nach der 0:7-Packung gegen den Vorletzten in Pfaffenhofen nach fünf Partien weiterhin punktlos ist und wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch den Gang in die Landesliga antreten müssen.

Das sagt Trainer Martin Jainz zum Spiel

Für die Devils geht es jetzt in den restlichen neun Partien darum, das angepeilte Ziel zu erreichen und Erster der Abstiegsrunde zu werden. Aktuell liegen sie nur noch zwei Punkte hinter Spitzenreiter Geretsried. Vorerst nicht mithelfen wird Daniel Bartuli, der sich gegen Buchloe verletzte. VfE-Trainer Martin Jainz war nach dem Spiel zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe: „Das war nicht schön, aber wir haben drei Punkte geholt. Die Jungs haben es stabil verteidigt und gut gemacht. Für die Zuschauer war es vielleicht nicht so toll, aber für uns Trainer war es ganz okay.“