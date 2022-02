Eishockey

vor 18 Min.

Eishockey-Bayernliga: Werden die Play-downs gestrichen?

Plus Die Devils Ulm/Neu-Ulm müssen am Wochenende in der Bayernliga-Abstiegsrunde nur einmal ran. Langsam gehen die Nachholtermine aus.

Von Marc Sayle

Der VfE Ulm/Neu-Ulm bestreitet an diesem Wochenende in der Abstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga nur eine Partie, und zwar am Freitag um 20 Uhr im Neu-Ulmer Eisstadion gegen den ESC Geretsried. Wenn gegen den Tabellenzweiten etwas geholt werden soll, dann müssen die Devils eine bessere Defensivleistung bieten als zuletzt bei der 6:7-Heimniederlage gegen Schweinfurt. „Solche Fehler in der Verteidigung darf man sich nicht erlauben“, stellt auch der Zweite Vorsitzende Georg Meißner fest. Offensiv läuft es dagegen derzeit ganz gut, vor allem die erste Reihe mit den Tschechen Dominik Synek und Martin Podesva harmoniert immer besser.

