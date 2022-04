Ex-Trainer der Devils Ulm/Neu-Ulm hat einen neuen Job gefunden

Plus Im Februar 2022 hat sich der VfE Ulm/Neu-Ulm von seinem langjährigen Erfolgscoach Robert Linke getrennt. Der hat jetzt einen neuen Verein gefunden - einen Konkurrenten der Devils aus der Eishockey-Bayernliga.

Es war freilich keine leichte Entscheidung, die von den Verantwortlichen des Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm Mitte Februar gefällt werden musste. Und sie kam für den einen oder anderen auch überraschend. Denn um die sportliche Talfahrt in der Eishockey-Bayernliga zu stoppen, trennte man sich vom langjährigen Erfolgstrainer Robert Linke. Martin Jainz übernahm und rettete die Neu-Ulmer bekanntlich. Während die Zukunft von Jainz noch offen ist, hat Linke jetzt wieder einen neuen Verein gefunden.