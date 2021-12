Ferrari verlässt die Devils Ulm/Neu-Ulm, ein Stürmer soll kommen

Plus Beim Eishockeyverein kommt vor den beiden nächsten Heimspielen das Personalkarussell in Schwung

Der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm und der kanadische Verteidiger Matthew Ferrari haben sich in gegenseitigem Einvernehmen getrennt. Vereinschef Tobias Höhnlein sagt dazu: „Das war eine für beide Seiten glückliche Entscheidung. Er hatte ein anderes Angebot erhalten und wir werden die Stelle mit einem offensiven Kontingentspieler besetzen.“ Ferrari wird dem Vernehmen nach künftig wieder in den USA spielen, der neue Stürmer soll bei den Devils nach der Genesung von Dominik Synek zusammen mit ihm für mehr Durchschlagskraft und Tore sorgen.