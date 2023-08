Für die Devils Ulm/Neu-Ulm beginnt die Saison gegen den Titelverteidiger

Plus Der Spielplan für die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga bringt dem VfE Ulm/Neu-Ulm einen Kracher zum Auftakt. Titelverteidiger Königsbrunn ist zu Gast.

Im ersten Spiel der Saison 2023/2024 in der Eishockey-Bayernliga am 14. Oktober begrüßen die Devils Ulm/ Neu-Ulm den Meister der Vorsaison. Besser hätte es für die Kufencracks kaum kommen können, denn zur Saisoneröffnung kommt damit der EHC Königsbrunn mit dem Ulmer Ex-Trainer „Bobby“ Linke.

Die Brunnenstädter sicherten sich vergangene Saison souverän durch einen Sieg im Finale gegen Miesbach die Meisterschaft, nutzten dann aber nicht die Gelegenheit, in die Oberliga aufzusteigen. Da auch Florian Döring nach der bislang erfolgreichsten Saison der Devils (sie zogen bis ins Play-off-Viertelfinale ein und scheiterten knapp an Königsbrunn) zum EHC gewechselt ist, nimmt die Brisanz dieser Partie vermutlich noch zu.