Eishockey

vor 49 Min.

Für die Devils Ulm/Neu-Ulm geht die Bayernliga-Saison jäh zu Ende

Plus Sie hatten sich so viel vorgenommen und am Ende doch eine Klatsche kassiert. Nach dem 1:9 in Königsbrunn scheidet der VfE Ulm/Neu-Ulm in den Play-offs aus.

Von Marc Sayle

Nach dem ersten Drittel war für die Devils Ulm/ Neu-Ulm schon alles vorbei. 0:5 stand es aus ihrer Sicht zu diesem Zeitpunkt. Am Ende verlor die Mannschaft um Trainer Martin Jainz die entscheidende Partie zum Einzug ins Halbfinale der Bayernliga-Play-offs beim EHC Königsbrunn mit 1:9 (0:5/0:2/1:2).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

