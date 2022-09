Eishockey

vor 19 Min.

In einer Woche wird es ernst für die Devils Ulm/Neu-Ulm

Der Blick geht nach vorn: In einer Woche beginnt die Saison für den VfE Ulm/Neu-Ulm in der Eishockey-Bayernliga.

Lokal Der Eishockey-Bayernligist bestreitet die beiden letzten Spiele der Vorbereitung - und plant die Zusammenarbeit mit einem Nachbarverein.

Von Marc Sayle

Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm bekommt es in den letzten beiden Testspielen mit starken Gegnern zu tun. Am Freitag (19.30 Uhr) spielen die Devils beim Oberligisten EV Lindau, am Sonntag (18 Uhr) empfangen sie in Senden die Stuttgarter Rebels.

